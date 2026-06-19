В Брянской области от атаки БпЛА пострадал малолетний ребенок

В результате варварской атаки ВСУ ранен 11-летний ребенок сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, передает корреспондент Накануне.RU



Киевский режим атаковал с помощью БпЛА город Трубчевск.

"Подлости украинских нацистов нет предела! Мальчик доставлен в больницу, наши медики оказали ему всю необходимую помощь. Желаю парню скорейшего выздоровления! Уважаемые жители! Враг продолжает варварски и бесчеловечно атаковать наше приграничье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны!" - сообщил Ковальчук.