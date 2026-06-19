ФАС прокомментировала ситуацию с повышением цен на бензин в Калужской области

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Калужской области взяло на контроль ситуацию с ценами на автомобильное топливо в регионе.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о росте цен на ряде автозаправочных станций и увеличении очередей на АЗС в области.

В УФАС заявили, что цены на бензин резко повысили небольшие заправки и региональные сети, на долю которых приходится около 20% рынка, пишет "Интерфакс".

В министерстве отметили, что очереди на заправках крупных компаний вызваны ажиотажным спросом и носят временный характер.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах возник дефицит топлива. Так, в Крыму и Севастополе свободная продажа бензина ограничена, введены талоны на топливо. Проблемы также были в Краснодарском крае, Татарстане, Оренбургской области. На фоне этого "Рейтерс" сообщает о возможных планах импорта бензина в Россию морским путем из Азии. По некоторым оценкам, на фоне атак украинских БПЛА нефтепереработка в России упала до 17-летнего минимума.