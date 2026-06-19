В Тюменской области высаженные в рамках акции "Сад памяти" сеянцы сосны прошли техническую приемку

В Тюменской области высаженные в рамках акции "Сад памяти" сеянцы сосны прошли техническую приемку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Параметры посадки соответствуют установленным нормативам, а растения находятся в хорошем состоянии.

Специалисты Тюменского управления лесами и Тюменской авиабазы провели обмер участка, заложили пробные площади для определения густоты посадки и проверили соблюдение требований проекта лесовосстановления.

В мае в рамках Международной акции "Сад памяти" рядом с деревней Речкина Тюменского района было высажено более 35 000 новых деревьев. В мероприятии принимал участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ход восстановления лесного участка оценил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов во время выездного осмотра.

Работы на участке продолжатся - в течение лета лесоводы здесь будут рыхлить почву и удалять нежелательную растительность, чтобы обеспечить молодым соснам лучшие условия для роста и развития.

Осенью комиссия лесничества вновь обследует участок и определит фактическую приживаемость высаженных растений.

В условиях особого противопожарного режима и запрета на посещение лесов посадки были выполнены без участия граждан — только силами работников лесного хозяйства и организаций, осуществляющих деятельность на землях лесного фонда.