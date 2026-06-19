В Екатеринбурге подростки толпой обнесли пять магазинов "Пятерочки"

В Екатеринбурге толпа подростков из более чем 100 человек обокрала пять магазинов "Пятерочки", записав свои похождения на камеру.

Как сообщает "4 Канал", сначала школьники собрались у заброшенного небоскреба "Призма", но, не сумев туда пробраться, решили "прогуляться" по Железнодорожному району. В ходе этого они группами по 20 человек забегали в магазины и сметали с полок все, что видели.

В списке "добычи" 11 арбузов, энергетики и другие продукты на общую стоимость около 50 тыс. рублей.

После этого подростки направились в подъезд ближайшего ЖК, где начали провоцировать охранника. Тот попытался остановить школьников, но помешал забор, а после в ход пошла перцовка.

Несовершеннолетние уже выложили видео в сеть, полиция проводит проверку.