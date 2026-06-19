Песков прокомментировал атаку БПЛА на Москву: Киев не настроен на переговоры

Киевский режим продолжает свою линию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы об атаке беспилотников на Москву.

"Это не линия на переговоры", - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что система ПВО в столице демонстрирует высокие показатели, несмотря ни на что. Кроме того, Песков сообщил, что Владимир Путин регулярно, по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов, пишет РИА Новости.

Напомним, 18 июня случилась одна из крупнейших атак БПЛА ВСУ на столицу РФ — было запущено около 200 дронов. Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, начался пожар. Также был поврежден торговый центр "Садовод", в результате падения обломков одного из беспилотников загорелся торговый центр "МЕГА Белая Дача". Из-за воздушной угрозы были закрыты все московские аэропорты, что привело к серьезным транспортным сбоям.

В Подмосковье восьмилетняя девочка погибла в результате пожара после вчерашней атаки украинских беспилотников. Кроме того, сообщалось о 17 пострадавших.