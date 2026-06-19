Минимальный шаг: ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25%

Центральный банк России продолжил на очередном совете директоров снижать ключевую ставку, но впервые за много месяцев шаг снижения был минимальным – всего 0,25%. В итоге ставка теперь 14,25%.

"Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

ЦБ ждет снижения инфляции до 4,5-5,5% в 2026 году, в том числе устойчивой инфляции вблизи целевых 4% во втором полугодии.

"В апреле – мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 2,1% в пересчете на год после 8,7% в 1к26. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале. На ценовую динамику в этот период значимо влияли волатильные позиции. В июне они могут привести к ускорению текущих темпов роста цен. Оценка устойчивой инфляции в последние месяцы несколько снизилась, но по-прежнему находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%", - отметили в ЦБ.

Не изменилась позиция регулятора и по поводу инфляционных ожиданий населения и бизнеса: они чуть снизились, но в целом сохраняются на высоком уровне и могут ускорять инфляцию.

Особенно ЦБ отмечает ситуацию с изменением бюджетных параметров, которое недавно одобрила Госдума. "Базовый сценарий Банка России предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. Однако сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии", - подчеркнули в ЦБ.