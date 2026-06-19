В Екатеринбурге задержали женщину, 25 лет находившуюся "в бегах"

В Екатеринбурге задержали женщину, находившуюся в розыске с 2001 года.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, 25 лет тому назад она была осуждена по статье о незаконном обороте наркотиков. Фигурантка находилась под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора не явилась. Суд заочно назначил ей 5 лет колонии общего режима. Осужденная подалась "в бега" и была объявлена в розыск.

До 2017 года розыском занимался один из отделов полиции Екатеринбурга, но затем дело передали в свердловское ГУФСИН. Спустя 25 лет сотрудникам ведомства удалось установить местонахождение скрывшейся и задержать ее.

Напомним, ранее этим летом на Среднем Урале задержали женщину, находившуюся в розыске 22 года.