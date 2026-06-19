В Осе осуждены "черные лесорубы", укравшие лес на 28 миллионов

В Осе вынесен приговор по делу о незаконной рубке леса на 28 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.



Трое жителей региона признаны виновными в незаконной вырубке более 2 000 кубометров древесины в период с мая по август 2023 года. Ущерб лесному фонду превысил 28 млн рублей.



С учетом позиции государственного обвинения суд назначил одному из виновных наказание в виде 3,5 лет принудительных работ со штрафом 400 тыс. рублей, его подельникам - по два года принудительных работ со штрафом 300 тыс. рублей, и лишил всех на два года права заниматься лесозаготовительной деятельностью.



В доход государства конфискованы автомобиль КАМАЗ, трактор, бензопила и иная техника, использовавшиеся при совершении преступления. В целях исполнения приговора в части гражданского иска сохранен ранее наложенный арест на имущество общей стоимостью более 6,5 млн рублей.