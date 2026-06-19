В Подмосковье из-за атаки БПЛА погибла восьмилетняя девочка

Восьмилетняя девочка погибла в результате пожара после вчерашней атаки украинских беспилотников в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В момент происшествия ребенок находился дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Семье будет оказана необходимая помощь и поддержка, отметил губернатор.

Всего в Подмосковье повреждения получили 18 многоквартирных домов: 13 из них находятся в Котельниках, два — в Люберцах, еще по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе. Специалисты оценивают объем восстановительных работ. Для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты, сообщил Воробьев.

Напомним, 18 июня на Москву и Подмосковье было направлено около 200 беспилотников, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Был поврежден Московский НПЗ, торговый центр "Садовод", также в результате падения обломков одного из беспилотников загорелся торговый центр "МЕГА Белая Дача".

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате беспилотной атаки в Подмосковье пострадали 17 человек. О пострадавших в самой столице не сообщалось..