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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В России нет необходимости в тотальном высшем образовании – Фальков

Рынок труда в России не нуждается в тотальном высшем образовании, между тем, "сложившийся десятилетиями массовый спрос на высшее образование" влечет в университеты "любого практически выпускника школы", считает министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков.

"Поскольку сформированный десятилетиями спрос на высшее образование влечет туда любого практически выпускника школы. (...) Это не есть хорошо, это не есть правильно. К чему мы спокойно относимся сегодня с ректорами университета? К тому, что происходит балансировка разумная между средним профессиональным и высшим образованием. Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании. Нет в нем необходимости с точки зрения (...) рынка труда", -  цитирует Фалькова "Интерфакс".

При этом "образование как ценность для себя и развития" вполне можно считать необходимостью, добавил министр. "А с точки зрения экономики и рынка труда, в этом нет такой необходимости. И это важный момент, важное понимание", - отметил Фальков.

В 2025 году ЕГЭ сдали порядка 682 тыс. человек, большая часть из них – выпускники 11-х классов. На первый курс (программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования) в тот же год зачислили 904 тыс. человек, в их числе – абитуриенты из колледжей и получающие второе и последующее высшее образование.

Теги: валерий фальков, высшее образование


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