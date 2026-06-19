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Фото: Накануне.RU

ВС РФ постепенно освобождают Красный Лиман

Российские военные создают "огневой мешок" для остатков украинских формирований в одном из районов Красного Лимана на севере ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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По данным ведомства, подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, окружая оставшихся на этом участке украинских боевиков. Операторы БПЛА наносят удары по бронетехнике и живой силе противника, срывают подвоз боеприпасов и ротацию личного состава ВСУ.

На днях стало известно, что ВС РФ уничтожили последнюю артерию снабжения боевиков в Красном Лимане, чем сильно усложнили их положение.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что город постепенно переходит под контроль российской армии, которая занимает все новые и новые позиции в нем. По его данным, уже более половины города под контролем ВС РФ. И вскоре Красный Лиман будет официально объявлен освобожденным.

Красный Лиман расположен севернее реки Северский Донец. Без его освобождения невозможно начать операцию по освобождению Славянска, отмечал ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Красный Лиман первый раз был освобожден российской армией в конце мая 2022 года, но 1 октября того же года был оставлен. В начале 2000-х в городе проживало почти 30 тыс. человек. Для ВСУ это важный логистический узел и тыловая база. Освобождение города российской армией будет для Украины чувствительной потерей.

Теги: Красный Лиман, ВС РФ


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