Около трети россиян выплачивают кредит или ипотеку - опрос

Почти каждый третий россиянин сейчас выплачивает кредит или ипотеку. 67% респондентов при этом не имеют действующих кредитных обязательств.

Кредитная нагрузка у четверти респондентов составляет не менее 30% семейного бюджета, таковы данные опроса социологической группы Russian Field.

Половина заемщиков в России относится к возрастной категории 30-44 года. Еще 29% заемщиков можно отнести к молодежи и только 11% старше 60 лет.

Также социологи отмечают, что россияне без сбережений берут кредиты чаще тех, кто имеет финансовую подушку безопасности.

Кроме того, россияне рассказали, на какие цели они готовы оформить кредит. В первую очередь – на лечение, такой вариант допускают 46% опрошенных. На образование готовы занимать 36%, на жилье – каждый третий. 25% могли бы взять кредит на покупку автомобиля, 23% - на ремонт, 21% - на развитие бизнеса или собственного дела. Реже всего граждане готовы брать кредит на свадьбу или покупку одежды.