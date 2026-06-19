Команда Тюменской области отправилась на чемпионат профмастерства для участников СВО в Казань

Команда Тюменской области отправилась на чемпионат профмастерства для участников специальной военной операции в Казань, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Состязания пройдут с 26 июня по 1 июля на площадке международного выставочного центра "Казань ЭКСПО". За призовые места поборются более 800 человек.



Регион на чемпионате "Абилимпикс" представят девять конкурсантов из Тюмени, Тобольска, Бердюжского, Упоровского округов:

Юрий Кудряшев - номинация "Инструктор по оказанию первой помощи";

Андрей Алачев - номинация "Исполнительское мастерство (вокал)";

Сергей Константинов - номинация "Исполнительское мастерство (вокал)";

Мирас Сайфутдинов - номинация "Сварочные технологии";

Игорь Голубев - номинация "Электромонтаж";

Глеб Войтюк — номинация "Сварочные технологии";

Кирилл Свеклов - номинация "Инструктор по адаптивной физической культуре";

Рашид Баширов - номинация "Инструктор по оказанию первой помощи";

Рустам Назаров - номинация "Разработка и сборка БПЛА".

Впервые чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции прошел по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2025 году. Тогда лучшим специалистом в компетенции "Промышленная робототехника" был признан представитель Тюменской области Фархад Карымов.