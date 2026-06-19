Генпрокурору пожаловались на плачевное состояние ЖКХ в военном городке Екатеринбурга

Находящийся с рабочим визитом в Екатеринбурге генеральный прокурор России Александр Гуцан организовал личный прием жителей Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, одной из первых на прием обратилась жительница уральской столицы Надежда, которая пожаловалась на плачевное состояние коммунальной инфраструктуры одного из военных городков Екатеринбурга. Она рассказала главе надзорного ведомства, что на улицах отсутствует освещение, имеются проблемы с содержанием жилых домов.

"Мы не в первый раз уже проводим приемы, и вопросы по содержанию военных городков постоянно возникают. Здесь мне непонятно только одно: люди живут, люди платят коммунальные услуги, и вот эта чехарда с управляющими компаниями, которые всеми правдами и неправдами пытаются не исполнять возложенные на них обязанности, вызывает, по крайней мере, недоумение. А если сказать больше – то и вопросы. Вот почему это происходит? Давайте мы поручим военной прокуратуре с учетом ранее данных поручений доложить ситуацию о состоянии жилищно-коммунального хозяйства и дать принципиальную оценку действий подведомственных Министерству обороны служб. Не формально надо провести проверку, а разобраться", - потребовал Александр Гуцан.

Напомним, что генпрокурор России второй день работает в Екатеринбурге. Кроме приема граждан он встретится с представителями бизнес-сообщества.