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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге изменят маршруты четырех автобусов из-за забега "Серые ночи"

В Екатеринбурге на время проведения полумарафона "Серые ночи" изменят схему движения четырех автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Забег пройдет 20 июня. В это время с 10:00 до 22:30 автобус № 44 "Метро Ботаническая – микрорайон Компрессорный" в направлении метро "Ботаническая" будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт. А с 22:30 20 июня до 04:00 21 июня маршрут будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт уже в оба направления.

Автобус № 56 "7 Ключей (Тагильский подход) – Новокольцовский микрорайон" с 10:00 до 22:30 20 июня в направлении микрорайона Новокольцовский будет направлен по бульвару Новосинарскому, без заезда на бульвар ЭКСПО и улицу Универсиады.

Автобус № 65 "Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово" с 10:00 до 22:30 20 июня и с 04:00 до 10:00 21 июня проследует к остановке "станция Кольцово" по улицам: Новосинарский бульвар – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – далее по маршруту. К остановке "Железнодорожный вокзал" автобус проследует без изменений. Уже с 22:30 20 июня до 04:00 21 июня автобус поедет в оба направления без заезда в микрорайон Новокольцовский.

Автобус № 66 "Метро Ботаническая – аэропорт Кольцово – станция Кольцово" с 10:00 20 июня до 10:00 21 июня проследует в оба направления без заезда в микрорайон Новокольцовский. А с 22:30 20 июня до 04:00 21 июня маршрут будет сокращен до остановки "Птицефабрика".

Также в связи с проведением мероприятия будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:

  • с 10:00 20 июня по 10:00 21 июня – бульвар ЭКСПО, от Универсиады до 100-летия Уральского университета;
  • с 23:00 20 июня по 04:00 21 июня – бульвар Новосинарский, от Варшавской до Универсиады;
  • с 23:00 20 июня по 04:00 21 июня – бульвар ЭКСПО, от Выставочной до бульвара Новосинарский;
  • с 23:00 20 июня по 04:00 21 июня – улица Универсиады, от бульвара ЭКСПО до бульвара Новосинарский;
  • с 23:00 20 июня по 04:00 21 июня – улица 100-летия Уральского университета, от бульвара Новосинарский до Олимпийской.

Напомним, что участников ждет вечерний забег по улицам города. Предусмотрены маршруты на дистанциях 21,1 и 10 километров, а также детский забег. Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой мероприятия можно по ссылке.

Теги: Екатеринбург, Серые ночи, автобус, маршрут, забег


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