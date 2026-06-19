ФАС направила запрос о ценообразовании на топливо у сети АЗС "Трасса"

ФАС России направила запрос о ценообразовании на топливо у сети автозаправочных станций "Трасса", сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что запрос направлен в связи с информацией об изменении розничных цен на нефтепродукты. Компания "Евротранс", которой принадлежит 57 заправок в Москве и области, должна до 26 июня предоставить экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.

По данным СМИ, накануне цена на АЗС компании за литр АИ-95 доходила до 90 рублей — намного выше, чем у конкурентов.

Ранее ФАС направила аналогичный запрос компании "Нефтьмагистраль", которая подняла цены на 20%.