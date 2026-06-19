На 50-м заседании Тюменской областной Думы депутаты рассмотрели более 20 вопросов

Насыщенной выдалась повестка юбилейного, 50-го заседания Тюменской областной Думы – депутаты рассмотрели более 20 вопросов, приняли 11 законопроектов, определились с датой выборов в Думу восьмого созыва и заслушали отчеты о деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ректора Тюменского госуниверситета. Подробности в материале Накануне.RU.

Началось заседание парламента с важного события: депутаты рассмотрели представление губернатора Александра Моора о присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области» Геннадию Николаевичу Чеботареву, председателю Общественной Палаты Тюменской области и научному руководителю Школы права и управления Тюменского государственного университета. В официальном представлении говорится, что звание «за большой личный вклад в политическую, экономическую, научно-исследовательскую, социально-экономическую и иную деятельность, способствующую всестороннему развитию области».

Напомним, Геннадий Чеботарев стоял у истоков юридического образования в Тюменской области. Он был первым деканом юридического факультета ТюмГУ, затем ректором университета, сейчас является научным руководителем Школы права и управления госуниверситета, является автором более 200 научных работ в области права, воспитал целую плеяду блестящих юристов и правоведов.

Депутаты Тюменской областной Думы были единодушны в своих мнениях о новом почетном гражданине Тюменской области. Председатель Думы Фуат Сайфитдинов напомнил, что Геннадий Николаевич принимал участие в разработке Конституции РФ, единоросс Владимир Ульянов подчеркнул его значимую роль в урегулировании законодательного статуса «тюменской матрешки», заместитель председателя Думы Наталья Шевчик сообщила, что считает Геннадия Николаевича своим наставником, который учил студентов «прежде всего быть достойными и порядочными».

Решение депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области» Геннадию Чеботареву было единогласным.

Важным политическим вопросом повестки стал вопрос о дате выборов в Тюменскую областную думу 8-го созыва. Поскольку в этом году будут проходить выборы депутатов в Государственную Думу РФ и президент уже определил своим указом дату их проведения {20-е сентября}, областные парламентарии единогласно решили назначить выборы также на 20-е сентября. Игорь Халин, председатель Избирательной комиссии Тюменской области подчеркнул, что избирательная кампания в этом году будет очень ответственной и важной.

Резонансным вопросом стало обсуждение и принятие законопроекта об ограничении продаже бензина несовершеннолетним. Причина – печальная статистика дорожно-транспортных происшествий с участием молодежи.

«Мы, может и хотели бы вернуть всех на велосипеды, но жизнь и мода не стоят на месте, молодежь пересаживается на питбайки, мотоциклы…»,- прокомментировал Фуат Сайфитдинов. Депутат Глеб Трубин добавил: «Законопроект касается самого дорогого — жизни и здоровья детей, а также безопасности всех участников дорожного движения. Ограничением продажи бензина мы делаем важный шаг в сторону безопасности». Теперь в Тюменской области бензин смогут приобретать только подростки с 16 лет и с правами категории «М» (мопеды, легкие квадроциклы) или подкатегории «А1» (мотоциклы до 125 куб. см и мощностью до 11 кВт). Всем остальным несовершеннолетним вход на бензоколонки будет закрыт.

Экономическим вопросом повестки дня стало обсуждение отчета об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2026 года. Доходы областного бюджета за первый квартал составили 51,2 млрд рублей, что составляет 20,2% от годового плана. Расходы составили 46,6 млрд рублей (16% от плана). Основные источники дохода по-прежнему налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. В фокусе внимания, как и ранее, национальные проекты, в первом квартале на их реализацию направлено 6 млрд рублей. Более 10 млрд рублей передано в муниципалитеты юга области – на ремонт и обновление дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры. По словам Галины Резяповой, заместителя председателя Тюменской областной думы «для нас с вами несколько непривычно оперировать такими цифрами и ситуация экономическая непростая…Но все же надежда на наполнение бюджета в целом году есть и социальные обязательства обеспечим».

Также депутаты заслушали отчет по итогам деятельности за 2025 год Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Оксаны Савиновой.

671 обращение от граждан поступило в прошлом году уполномоченному. Чаще всего обращаются по вопросам защиты жизни детей, прав жить и воспитываться в семье, охрану здоровья и реабилитации, получение образования. Семейные конфликты, семейное неблагополучие, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – это и многое другое приходится решать службе Уполномоченного. Как отметила Оксана Владимировна, работа приносит плоды, так, например, более чем на 27% выросло число граждан, восстановленных в родительских правах, а количество детей-сирот удалось сократить на 3,6%.

Обратила Уполномоченный и проблемы, которые требуют решения на законодательном уровне. Во-первых, отмечаются трудности в коммуникациях между ведомствами (между Министерством обороны и Социальным Фондом) из-за которых люди не могут получить положенные социальные выплаты. Речь идет в первую очередь о членах семей участников СВО, от них в службу Уполномоченного было 26 обращений и все касались выплат. Во-вторых, омбудсмен считает, что нужно расширить перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. В ней особо нуждаются, например, лишенные родительских прав, встающие на «путь исправления». Конечно, на федеральном уровне соответствующий законопроект уже подготовлен и проходит процедуру обсуждения, но когда он будет принят – нет ясности. К тому же региональные законодатели имеют право и возможность вносить коррективы самостоятельно, что доказывает опыт 40 с лишним субъектов РФ. Оксана Владимировна предложила областным парламентариям рассмотреть этот вопрос.

С большим интересом заслушали депутаты и отчет о ректора Тюменского государственного университета Ивана Романчука о ключевых результатах выполнения программы развития Тюменского государственного университета за 2025 год. Одним из главных достижений стало расширение портфеля проектов. На базе Передовой инженерной школы совместно с дочерними обществами «Газпромнефти» запущен портфель «Автономный промысел», направленный на создание четырёх комплексных решений для минимизации участия человека в производственных процессах. За год университет сделал серьёзный шаг вперёд в технологической сфере: созданы работающие прототипы, начата апробация на опытных установках, оформлено 14 патентных заявок на изобретения. Долгосрочное партнёрство с промышленными гигантами вышло на новый уровень: вуз вошёл в число стратегических партнёров компании СИБУР.

Согласно рейтингу Минтруда Р Ф, выпускники ТюмГУ входят в топ-30 самых востребованных специалистов по инженерным, гуманитарным и педагогическим направлениям. В прошлом году более 75 тысяч человек прошли программы повышения квалификации на базе университета. Значимым событием стал запуск проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области». Центр образовательных разработок на основе искусственного интеллекта провёл свыше 60 экспериментов, результаты которых были представлены на втором федеральном форуме «ИИ в высшем образовании», инициатором которого выступает ТюмГУ.

Важным событием 2025-го года для университета стало присоединение Аграрного университета, позволившее практически вдвое увеличить имущественный комплекс и объединить фундаментальные знания института X-BIO с мощной прикладной базой.

Депутатов интересовал вопрос по проблеме нехватки учителей в регионе. По словам ректора, в 2025-м году были увеличено количество мест по педагогическим программам и открылись новые программы в Тюмени, Тобольске, Ишиме. Кроме того, вуз запустил педагогический трек для студентов непедагогических специальностей. Благодаря этой новации, студенты могут получать квалификацию учителя еще до получения основного диплома и, соответственно, работать в школе.

Депутаты регионального парламента положительно оценили деятельность университета и вклад вуза в социально-экономическое развитие Тюменской области.

«Важно, что университет оперативно реагирует на возникающие вызовы и правильно позиционирует свою программу развития не только в рамках сегодняшнего дня, а работает на перспективу. Это правильно с точки зрения интеграции с социально-экономическим развитием региона. Отмечу хорошие поступательные шаги по отработке алгоритма подготовки педагогов. резюмировала выступление ректора Наталья Шевчик, заместитель председателя Тюменской областной Думы.