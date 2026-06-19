Московский учитель по совету Дмитрия Медведева занялся разработкой "пухососов"

ИИ-шного робота-"пухососа", ставшего мемом в сети, воплотил учитель технологии из Москвы. Валерий Токарев, имеющий статус самозанятого, рассказал, что собрал ровер-прототип буквально за сутки, хотя наработки, оборудование и необходимые компетенции у него уже были. "Дмитрий Анатольевич [Медведев] как-то сказал фразу учителям: если вам не хватает денег – занимайтесь предпринимательством", - объяснил разработчик решение заняться "непрофильной деятельностью".

Полная себестоимость устройства при покупке всех компонентов с нуля составляет около 4 тыс. руб. Робот может перевозить грузы весом 2–4 кг. Полная себестоимость устройства составляет около 4 тыс. руб., рассказал Токарев в эфире радио РБК.

Уже через неделю после создания прототипа на Токарева и его "пухосос" вышло агентство, заинтересовавшееся стартапом. Конструктор говорит, что интерес аудитории и коммерческие предложения поступают, но пока не в том количестве, которое без дополнительных инвестиций позволит развернуть серийное производство. Брать кредиты учитель не собирается – он называет их "неподъемными с точки зрения маржинальности".