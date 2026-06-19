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Фото: Накануне.RU

Росстандарт прописал правила уборки: от салфеток до ведер

Росстандарт утвердил новый ГОСТ с практическими указаниями по уборке. Стандарт поможет наладить поддержание чистоты в специализированных помещениях. Для этого компаниям нужно сделать несколько вещей: выстроить работу с персоналом, прописать, как люди должны проходить через чистые зоны, грамотно организовать уборку и техобслуживание, а также регулярно следить за ситуацией, пишет РИА Новости.

Убирать теперь придется поэтапно. Сначала приводят в порядок общие поверхности здания, потом переходят к особо значимым участкам и оборудованию.

Есть и важные правила, которые обязательно соблюдать. Работники должны сами проверить, подходят ли моющие средства для конкретных поверхностей. Им же нужно правильно рассчитать концентрацию чистящих растворов и убедиться, что срок их годности не истек. Еще важно соблюдать оптимальную скорость уборки - от нее тоже зависит результат.

Если до участка сложно добраться обычным способом, можно использовать сухую вакуумную уборку. В небольших рабочих зонах разрешается применять влажные или спиртовые салфетки.

Когда есть заметные загрязнения, проводят влажную уборку - для нее понадобятся два-три ведра с водой. Перед работой швабру обязательно обрабатывают специальными химическими составами.

Новый стандарт начнет действовать 1 июля текущего года.

Ранее Роскачество анонсировало новый ГОСТ, который впервые объединит все форматы розничной торговли - от привычных магазинов до онлайн‑площадок. Стандарт классифицирует торговые объекты по размеру, ассортименту и способу работы с покупателями: к крупным отнесли гипермаркеты и магазины‑склады, к малым - минимаркеты, павильоны и мобильные лавки.

Теги: гост, уборка, стандарт


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