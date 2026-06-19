В Свердловской области начнут заключать договоры о целевом обучении с приезжими студентами-медиками

В Свердловской области запускают новый для региона и страны проект, направленный на сокращение кадрового разрыва в сфере здравоохранения. Теперь со студентами-медиками, приехавшими из других регионов, будут заключать договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования. Проект анонсировал губернатор Денис Паслер.

"Мы предоставим им возможность поступления в Свердловский областной медицинский колледж на условиях целевого обучения. Ключевым условием станет заключение целевого договора, согласно которому, отучившись, молодые специалисты должны будут отработать три года в медицинских организациях Свердловской области. Таким образом, приехавшие со всей страны ребята будут оставаться на Среднем Урале и планировать свое будущее именно здесь", - написал глава региона.

По его словам, проект позволит укрепить кадровый потенциал среднего медицинского звена. Плановый набор на 2026–2027 учебный год составит 1 тыс. 50 мест для иногородних студентов.