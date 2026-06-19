В пермском аэропорту "Большое Савино" отменены и задержаны несколько рейсов

Утром 19 июня авиакомпания "Победа" отменила два рейса из Перми в Москву: вылеты в 05.15 и 06.10 не состоялись, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, в аэропорту "Большое Савино" зафиксированы задержки ряда рейсов. Рейс в Анталью (U6 1549) перенесен с 03.00 19 июня на 00.35 20 июня, в Сочи (FV 6130) — с 05.05 на 14.00, в Калининград (N4 883) — с 07.20 на 13.50, в Москву (FV 6296) — с 16.00 на 17.15, еще один рейс в Анталью (U6 1559) — с 23.40 19 июня на 03.30 20 июня.

Также изменилось время прибытия нескольких самолетов в Пермь: из Антальи (U6 1550) — с 01.30 на 22.55, из Сочи (FV 6129) — с 04.00 на 13.05, из Калининграда (N4 884) — с 06.20 на 13.00, из Москвы (FV 6295) — с 15.10 на 16.10, из Антальи (U6 1560) — с 22.10 19 июня на 03.05 20 июня.

Уральская транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками в аэропортах Екатеринбурга, Тюмени, Оренбурга, Ханты-Мансийска, Сургута, Перми и Челябинска. Ведомство следит за соблюдением прав пассажиров.