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Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук: Проект «Муралы-на-Амуре» по-настоящему сближает народы

В Хабаровске состоялось подведение итогов II международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре». Мэр Хабаровска Сергей Кравчук наградил участников проекта и поблагодарил молодых художников за вклад в преображение городской среды и укрепление международных связей.

(2026)|Фото: khv27.ru

В этом году масштабный творческий фестиваль объединил 15 команд из 14 стран мира. География участников стала шире, свои национальные символы на стенах знаковых объектов Хабаровска создавали как профессиональные художники, так и начинающие авторы, а также иностранные студенты Тихоокеанского государственного университета. Помощь в адаптации и реализации эскизов им оказывали хабаровские студенты-волонтеры.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Арт-фестиваль «Муралы-на-Амуре» наглядно доказывает, что искусство не имеет границ, а наш город любят во многих уголках земного шара. Хабаровск всегда открыт для верных друзей. Особенно радует, что в процесс создания масштабных арт-объектов активно включилась наша молодежь - ребята помогали иностранным гостям адаптироваться, общаться и творить. Такие проекты по-настоящему сближают народы, позволяют нам больше узнавать о культуре друг друга. Мы обязательно продолжим эту традицию и проведем фестиваль в следующем году. Уверен, «Муралы-на-Амуре» уже становятся новой яркой «визитной карточкой» Хабаровска», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Иностранные участники фестиваля поделились своими теплыми впечатлениями от работы в Хабаровске и гостеприимства его жителей.

 

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, муралы


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