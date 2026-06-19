Уголовное дело Лерчек передали другому судье

Уголовное дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которое было приостановлено из-за ее онкозаболевания, передано для рассмотрения другому судье.

Дело передали от судьи Екатерины Кузьминой, приостановившей его, Джемалу Курбанову, передает РИА Новости. Защита блогера узнала о передаче дела из сообщений в прессе и отказалась от комментариев.

Ранее прокуратура обратилась в столичный суд для проверки состояния здоровья Чекалиной после ее публикаций о силовых тренировках на фоне тяжелого заболевания. Ведомство просит назначить девушке повторную комплексную судебно-медицинскую комиссионную экспертизу.

Напомним, в апреле бывшего мужа блогерши Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 млн рублей по делу о незаконных валютных операциях. Обвинение заявило, что бывшие супруги выводили средства на счета компаний в ОАЭ. Зарабатывали Чекалины на онлайн-фитнес-марафонах в соцсетях.

У Валерии Чекалиной было выявлено онкологическое заболевание в четвертой стадии. На время проведения лечения, в том числе химиотерапии, суд приостановил дело в отношении нее и освободил Лерчек из-под домашнего ареста.