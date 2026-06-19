Глава Пентагона предупредил, что США не будут защищать в НАТО безответственных иждивенцев

Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с резкой критикой в адрес стран НАТО на встрече министров обороны стран-членов альянса. Он обвинил их в недостаточной ответственности и непонимании текущей ситуации в мире.

Вслед за президентом США Дональдом Трампом он назвал НАТО "бумажным тигром", который только и ждет того, что США будут его защищать. Но сила НАТО должна быть не в надувании щек и не в проведении заседаний, где еврочиновники заверяют друг друга в поддержке, а в воинах и готовности воевать, уверен Хегсет. Как пишет немецкое издание Bild, он подчеркнул, что некоторые из наиболее экономически развитых и богатых стран НАТО, являющихся союзниками США, продолжают жить в иллюзии, что они могут жить за счет США, словно эпоха "безбилетников" продолжается. Но за свою защиту надо платить.

Хегсет предупредил, что дальнейшее участие США будет напрямую зависеть от готовности стран НАТО наращивать свои военные бюджеты, США не будут защищать безответственных иждивенцев.

Недавно немецкий журнал Spiegel сообщал о планах Вашингтона существенно сократить свой военный вклад в НАТО, включая поставки критически важного вооружение: истребители, военные корабли, беспилотники и др. Также планируется вывод пяти тысяч американских военнослужащих из Германии. А госсекретарь США Марко Рубио на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте призвал превращать словесные обязательства в боевые возможности.