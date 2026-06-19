Водный затор в Астрахани: 75 судов застряли в 15-километровой пробке

Крупная водная магистраль Астраханской области подверглась блокировке по причине природных условий. Как передает ресурс Shot, на Волго-Каспийском канале образовалось внушительное скопление судов, протянувшееся примерно на 15 км. Сложное положение сложилось на участке между 155-м и 170-м километрами, где наблюдается значительное обмеление дна. Вместо нормативных 4,5 метра, требуемых для безопасного прохода, фактическая глубина сократилась до 3,2-3,7 метра. Вследствие этого два корабля утратили подвижность и сели на мель, что повлекло за собой остановку движения для остальных.

В настоящее время в этой водной «пробке» находится 75 единиц техники: 40 из них следуют к порту с открытого моря, а 35 движутся в обратном направлении. Многие команды уже четвертую неделю находятся в режиме ожидания. Финансовые издержки транспортных предприятий увеличиваются с каждым часом. По минимальным расчетам, один день вынужденной остановки обходится владельцам в сумму от полумиллиона до почти полутора миллионов рублей. Общий ущерб для отрасли уже оценивается десятками миллионов.

К экологическим и техническим проблемам присоединился управленческий коллапс. Из-за чрезмерного количества судов в регионе начались сбои в работе лоцманских служб. Ожидание проводников растянулось на многие дни, и в некоторых астраханских портах капитаны ожидают помощи специалистов до двух недель. Нехватка лоцманов в совокупности с аномально низким уровнем воды превратила ключевой логистический узел в зону длительного простоя, из которого пока не видно выхода.