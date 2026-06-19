Назван средний размер пенсий россиян в мае
Средний размер пенсии россиян в мае 2026 года (и работающие, и неработающие граждане) составил 25,3 тыс. руб. За год эта цифра увеличилась примерно на 2 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
В 2025 году средняя пенсия составила примерно 24,1 тыс. руб., причем к 1 октября 2025 года показатель вырос до 25,1 тыс. руб. Средняя страховая пенсия составляла 24 тыс. руб., средняя страховая пенсия неработающего пенсионера – 24,8 тыс. руб., средняя пенсия работающего пенсионера – 22,3 тыс. руб.