Назван средний размер пенсий россиян в мае

Средний размер пенсии россиян в мае 2026 года (и работающие, и неработающие граждане) составил 25,3 тыс. руб. За год эта цифра увеличилась примерно на 2 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.