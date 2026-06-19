Челябинская область в лидерах второго конкурса Президентских грантов 2026 года

Челябинская область заняла первое место в Уральском федеральном округе и второе место в России по количеству победителей второго конкурса Президентских грантов 2026 года. Поддержку получат 57 проектов некоммерческих организаций региона на общую сумму более 110,6 млн рублей.

«Челябинская область стабильно подтверждает статус одного из регионов-лидеров в сфере развития некоммерческого сектора и гражданских инициатив. Победа 57 проектов — это результат профессиональной, содержательной и системной работы наших НКО, их глубокой вовлеченности в решение значимых социальных задач. Особенно важно, что проекты южноуральцев направлены на поддержку детей, молодежи, людей с особенностями здоровья, развитие образования и сохранение традиционных ценностей. Будем и дальше создавать условия, чтобы инициативы жителей региона получали поддержку и приносили реальную пользу людям», – подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Среди победителей конкурса – Культурно-просветительский социально-информационный центр возрождения и развития традиционных ценностей «Наследие», который получил 5 млн рублей на реализацию проекта «Мастер на все руки – центр мастеров». Для детей и подростков будут организованы образовательные студии по столярному делу, ремонтным работам, робототехнике и программированию станков с ЧПУ. Участники смогут освоить современные практические навыки и познакомиться с инженерными профессиями.

Более 7,6 млн рублей получил проект «Тренировочная квартира «Оранжевая школа» автономной некоммерческой организации «Добрые друзья». Инициатива направлена на помощь подросткам и молодым людям с ментальными особенностями в освоении социально-бытовых навыков, необходимых для максимально самостоятельной жизни.

При поддержке гранта Президента более чем в 5,9 млн рублей на Южном Урале уже в пятый раз пройдет Форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства Челябинской области, организованный детским благотворительным фондом в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского.

Специалисты Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала оказывают консультационную поддержку НКО и активным гражданам при подготовке заявок на грантовые конкурсы. Для самостоятельной подготовки можно воспользоваться обучающими курсами, размещенными на сайтах президентскиегранты.рф и грантыгубернатора74.рф.

Руководитель социальных проектов АНО ЦСА «Единство» Гульшат Машонская рассказала челябинским журналистам о проекте, который был реализован благодаря ранее полученному гранту - в Челябинске открыли пункт социальной помощи.

«Благотворительным организациям в силу разных моментов сложно привлекать пожертвования людей, поэтому гранты — это хорошая поддержка для таких организаций, как наша. Мы впервые получили грант, и благодаря этому у нас сейчас в команде есть специалисты, которые умеют качественно работать с людьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выстраивают маршрутные карты для таких людей, а также обеспечивают индивидуальное сопровождение», - рассказала Гульшат Машонская.

Напомним, Челябинская область входит в число регионов-лидеров по уровню и качеству поддержки некоммерческого сектора. Южный Урал занимает четвертое место в региональном рейтинге уровня и качества развития некоммерческого сектора «РЕГИОН-НКО».

«Челябинская область сегодня — это живая лаборатория социальных инноваций. Наши некоммерческие организации решают острые вопросы: поддерживают семьи с детьми, оказывают системную помощь пожилым и одиноким, реализуют экологические и патриотические проекты. Яркий пример — тысячи южноуральцев, которые благодаря НКО не просто получают помощь, а сами становятся волонтерами, организаторами, авторами новых проектов», — отмечал, комментируя достижения в рейтинге «Регион-НКО», председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

На Южном Урале сформирована целая экосистема поддержки и развития гражданских инициатив. Через грантовую систему по принципу «одного окна» предоставляются сразу несколько видов грантов: для НКО, граждан (в том числе школьников от 14 лет) и на стажировки. В 2026 году на гранты НКО и активным гражданам будет направлено более 312 млн рублей, в том числе 67,6 млн рублей софинансирование Фонда президентских грантов.

Добавим, прием заявок на следующий конкурс Фонда президентских грантов – первый конкурс 2027 года – будет проходить с 1 сентября по 15 октября 2026 года.