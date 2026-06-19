Генеральный прокурор России работает в Екатеринбурге

Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, Гуцан посетит уральскую столицу для приема граждан и представителей бизнес-сообщества.

Накануне генпрокурор посетил филиал фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Свердловской области. Участникам, ветеранам СВО и их семьям оказываются юридические консультации, содействие в получении необходимых документов, выплат, мер социальной поддержки. Глава надзорного ведомства пообщался с руководством фонда, ознакомился с результатами проделанной работы и перспективами дальнейшей деятельности.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, а сегодня Александр Гуцан и губернатор Свердловской области Денис Паслер возложили цветы к Широкореченскому мемориалу. Накануне Дня памяти и скорби они почтили память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

О том, что на Среднем Урале ждут генпрокурора РФ, стало известно в конце мая. Сообщалось, что формат визита выходит за рамки стандартного ознакомительного и предполагает комплексную сверку состояния региона по ключевым чувствительным направлениям.