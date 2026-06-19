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Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генеральный прокурор России работает в Екатеринбурге

Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, Гуцан посетит уральскую столицу для приема граждан и представителей бизнес-сообщества.

Накануне генпрокурор посетил филиал фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Свердловской области. Участникам, ветеранам СВО и их семьям оказываются юридические консультации, содействие в получении необходимых документов, выплат, мер социальной поддержки. Глава надзорного ведомства пообщался с руководством фонда, ознакомился с результатами проделанной работы и перспективами дальнейшей деятельности.

Александр Гуцан в Екатеринбурге(2026)|Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, а сегодня Александр Гуцан и губернатор Свердловской области Денис Паслер возложили цветы к Широкореченскому мемориалу. Накануне Дня памяти и скорби они почтили память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Александр Гуцан в Екатеринбурге(2026)|Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

О том, что на Среднем Урале ждут генпрокурора РФ, стало известно в конце мая. Сообщалось, что формат визита выходит за рамки стандартного ознакомительного и предполагает комплексную сверку состояния региона по ключевым чувствительным направлениям.

Теги: Гуцан, визит, генпрокурор, Екатеринбург


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Ранее 19.06.2026 11:57 Мск Генпрокурору пожаловались на плачевное состояние ЖКХ в военном городке Екатеринбурга

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