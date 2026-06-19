Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке украинских дронов

Транспортный цех Запорожской АЭС вечером 18 июня и в ночь на 19 июня подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба станции.

Пострадавших нет. Зафиксировано не менее четырнадцати ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны.

Отмечается, что масштаб повреждений оценить пока невозможно из-за угрозы повторных атак.

Накануне сообщалось, что один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в результате налета украинских беспилотников на Энергодар.

Отметим, в начале июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина договорились прекратить огонь рядом с ЗАЭС. По его словам, стороны согласились сделать это в интересах ядерной безопасности.