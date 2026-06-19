Венгрия заставила ЕС официально отвергнуть ускоренное принятие Украины - Мадьяр

Венгрия успешно добилась исключения из итоговой декларации ЕС положения об ускоренном вступлении в блок Украины. В итоге все страны ЕС пришли к согласию, и в конечном варианте документа упоминания об этом нет. Об этом сообщил на свой странице в Х премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Он представил это как успех Венгрии, хотя западные СМИ неоднократно писали о том, что большинство европейских стран и так категорически против ускоренного принятия Украины. Венгрия - лишь одна из них. Вероятно, заявление Мадьяра сделано "для внутреннего употребления". Ранее на местном референдуме подавляющее большинство венгров (95%) высказалось против вступления Украины в ЕС в принципе. Об этом говорил и предшественник Мадьяра Виктор Орбан, что венгры вообще не хотят видеть Украину в Европе.

Мадьяр уточнил, что процесс доработки документа занял несколько недель. Но только "в самый последний момент" из текста была удалена формулировка, касающаяся возможности ускорения процесса вступления. На этом настояла Венгрия, чтобы Украина даже не помышляла о такой возможности.

Недавно ЕС согласовал открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Впрочем, это ничего не дает киевскому режиму. Сам Мадьяр на прошлой неделе напомнил Киеву, что Черногория начала официальные переговоры о вступлении в ЕС еще в 2012 году и ее до сих пор не приняли. С Украиной быстрее не будет.