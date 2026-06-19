Алексей Текслер рассказал, как областная столица и весь Южный Урал реализуют проект «Челябинск– культурная столица России 2027 года»

В ходе обращения к депутатам Законодательного Собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер отдельно напомнил о большом проекте в культурной сфере региона.

«Мы все эти годы наполняли нашу жизнь культурой. И наша работа получила всероссийское признание. Челябинск, а значит и весь регион – культурная столица России 2027 года! Это признание заслуг всего нашего региона. И мы хотим вовлечь в этот процесс все наши муниципалитеты. Поэтому мы запустили конкурс «Малая культурная столица» Челябинской области», - сказал глава Южного Урала.

Председатель федерального оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков ранее отмечал, что конкурс «Малая культурная столица» будет проводиться впервые в России и станет ежегодным, а его первое проведение в Челябинской области навсегда впишет челябинскую инициативу в историю проекта «Культурная столица года».

За прошедшие годы в области велась системная работа по ремонту театров, строительству новых домов культуры, модернизации библиотек, созданию уникальных объектов. – например, областной детской филармонии, где уже в сентябре откроется новый корпус.

Это уникальная многофункциональная площадка, где дети не только обучаются, но и сразу получают возможность выступать на профессиональной сцене, реализовывать свои таланты и работать вместе с ведущими коллективами региона.

Народный артист России, пианист Юрий Розум в ходе посещения детской филармонии от имени музыкального сообщества страны выразил благодарность руководству области: «Алексей Леонидович, от всех музыкантов России огромная благодарность, огромное спасибо и низкий поклон, потому что вы это делаете не только для челябинских детей, челябинских педагогов, музыкантов и любителей музыки, вы это делаете для всей России, потому что это пример для всей страны. Вот так должны жить и работать и заниматься в таких условиях дети. Здесь должна звучать музыка. Здесь должны рождаться и расцветать таланты».

Кстати, в ходе визита маэстро в регион, губернатор и пианист договорились о проведении в регионе фестиваля Юрия Розума.

Помимо создания инфраструктуры, в регионе продолжается формирование творческих коллективов и организация масштабных культурных событий. В частности, был создан симфонический оркестр, а также его детский дублер для нескольких возрастов.

На Южном Урале организуют уникальные культурные события, которые уже стали «визитной карточкой» региона – это и «Троица в Троицке», и знаменитая «Ильменка», «Бажовский фестиваль», уникальный проект «Челябинская область – большая семья», выставки, концерты, гастроли и множество других культурных событий.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов подчеркивает, что культурный код крайне важен как для жителей Южного Урала, так и для внешнего восприятия региона.

«Сегодня мы формируем и развиваем культурный код региона, чтобы Челябинская область ассоциировалась не только с промышленностью, но и с высоким уровнем культуры, инновациями и широкими возможностями для самореализации», – пояснял Вадим Евдокимов.

В 2026 году запланировано 41 мероприятие, включая совместные проекты с Омском – культурной столицей 2026 года. В их числе фестивали, гастроли, творческие обмены, совместные концерты и уникальные коллаборации. Кроме того, в 2026 году, объявленном Годом единства народов России, запланирован ряд международных мероприятий в целях укрепления сотрудничества.

Алексей Текслер в ходе обращения также акцентировал внимание на системной работе по изменению восприятия региона.

«Обычно, когда жители других регионов говорят о Южном Урале, прежде всего, они представляют промышленность. Но побывав здесь, увидев наши красоты, новые локации, уровень развития, этот стереотип разрушается. Гости Челябинской области открывают для себя многогранность Южного Урала», - сказал губернатор.

Год от года расширяется сеть экотроп, увеличивается номерной фонд, идет работа на созданием единого маршрута, который охватит все горнолыжные курорты региона. Построена автомобильная дорога на Таганае, стартовало строительство дороги к Национальному парку Зигальга.

Глава региона сообщил о планах по реализации нескольких крупных инфраструктурных проектов на озерах Увильды, Тургояк и Еловое.

«Представление о Челябинской области кардинально меняется. Регион становится современным, комфортным, привлекательным», - резюмировал Алексей Текслер.