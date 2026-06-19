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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер рассказал, как областная столица и весь Южный Урал реализуют проект «Челябинск– культурная столица России 2027 года»

В ходе обращения к депутатам Законодательного Собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер отдельно напомнил о большом проекте в культурной сфере региона.

«Мы все эти годы наполняли нашу жизнь культурой. И наша работа получила всероссийское признание. Челябинск, а значит и весь регион – культурная столица России 2027 года! Это признание заслуг всего нашего региона. И мы хотим вовлечь в этот процесс все наши муниципалитеты. Поэтому мы запустили конкурс «Малая культурная столица» Челябинской области», - сказал глава Южного Урала.

(2026)|Фото: gubernator74.ru

Председатель федерального оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков ранее отмечал, что конкурс «Малая культурная столица» будет проводиться впервые в России и станет ежегодным, а его первое проведение в Челябинской области навсегда впишет челябинскую инициативу в историю проекта «Культурная столица года».

За прошедшие годы в области велась системная работа по ремонту театров, строительству новых домов культуры, модернизации библиотек, созданию уникальных объектов. – например, областной детской филармонии, где уже в сентябре откроется новый корпус.

Это уникальная многофункциональная площадка, где дети не только обучаются, но и сразу получают возможность выступать на профессиональной сцене, реализовывать свои таланты и работать вместе с ведущими коллективами региона.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Народный артист России, пианист Юрий Розум в ходе посещения детской филармонии от имени музыкального сообщества страны выразил благодарность руководству области: «Алексей Леонидович, от всех музыкантов России огромная благодарность, огромное спасибо и низкий поклон, потому что вы это делаете не только для челябинских детей, челябинских педагогов, музыкантов и любителей музыки, вы это делаете для всей России, потому что это пример для всей страны. Вот так должны жить и работать и заниматься в таких условиях дети. Здесь должна звучать музыка. Здесь должны рождаться и расцветать таланты».

Кстати, в ходе визита маэстро в регион, губернатор и пианист договорились о проведении в регионе фестиваля Юрия Розума.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Помимо создания инфраструктуры, в регионе продолжается формирование творческих коллективов и организация масштабных культурных событий. В частности, был создан симфонический оркестр, а также его детский дублер для нескольких возрастов.

На Южном Урале организуют уникальные культурные события, которые уже стали «визитной карточкой» региона – это и «Троица в Троицке», и знаменитая «Ильменка», «Бажовский фестиваль», уникальный проект «Челябинская область – большая семья», выставки, концерты, гастроли и множество других культурных событий.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов подчеркивает, что культурный код крайне важен как для жителей Южного Урала, так и для внешнего восприятия региона.

«Сегодня мы формируем и развиваем культурный код региона, чтобы Челябинская область ассоциировалась не только с промышленностью, но и с высоким уровнем культуры, инновациями и широкими возможностями для самореализации», – пояснял Вадим Евдокимов.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

В 2026 году запланировано 41 мероприятие, включая совместные проекты с Омском – культурной столицей 2026 года. В их числе фестивали, гастроли, творческие обмены, совместные концерты и уникальные коллаборации. Кроме того, в 2026 году, объявленном Годом единства народов России, запланирован ряд международных мероприятий в целях укрепления сотрудничества.

Алексей Текслер в ходе обращения также акцентировал внимание на системной работе по изменению восприятия региона.

«Обычно, когда жители других регионов говорят о Южном Урале, прежде всего, они представляют промышленность. Но побывав здесь, увидев наши красоты, новые локации, уровень развития, этот стереотип разрушается. Гости Челябинской области открывают для себя многогранность Южного Урала», - сказал губернатор.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Год от года расширяется сеть экотроп, увеличивается номерной фонд, идет работа на созданием единого маршрута, который охватит все горнолыжные курорты региона. Построена автомобильная дорога на Таганае, стартовало строительство дороги к Национальному парку Зигальга.

Глава региона сообщил о планах по реализации нескольких крупных инфраструктурных проектов на озерах Увильды, Тургояк и Еловое.

(2026)|Фото: mincult.gov74.ru

«Представление о Челябинской области кардинально меняется. Регион становится современным, комфортным, привлекательным», - резюмировал Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, культурная столица россии, культурный код, фестивали


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