Алексей Текслер: Главная цель всей нашей работы – чтобы в Челябинской области было больше крепких и счастливых семей

Выступая накануне перед депутатами Законодательного Собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер сказал: «Главная цель всей нашей работы – чтобы в Челябинской области было больше крепких и счастливых семей».

По сути, стоит задача - повысить качество жизни каждого жителя Южного Урала. Глава региона отметил, что для этого системно создаются условия, обновляется инфраструктура для жизни.

Поскольку здоровье людей – ключевой фактор продолжительной жизни, улучшения демографии, заботы о материнстве и детстве, в регионе модернизация медучреждений идет непрерывно.

В целом с 2019 года в Челябинской области построили и отремонтировали 481 объект здравоохранения. В 2025 году модернизацияяпервичного звена здравоохранения охватила 100 объектов в 23 муниципалитетах области. Это в масштабах года – исторический максимум для региона.

Расширена сеть семейных многофункциональных центров до шести. Оснащены современным медоборудованием 11 женских консультаций, продлена программа по выдаче наборов для новорожденных перед выпиской из роддома. Реализуются масштабные проекты Детского хирургического комплекса в Челябинске и Многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске, строительство которого начали в этом году.

Говоря о демографии, губернатор подчеркнул, что родительство, многодетная семья должны стать целью для человека. Это вопрос комплексный, многогранный. В процессе создания условий для семей с детьми, по мнению главы региона, должны быть задействованы и власть, и бизнес, и общество.

«Важно, чтобы в наших вузах и на наших предприятиях были ясли или небольшие детские сады временного пребывания ребенка, чтобы мама могла совмещать материнство и самореализацию. Чтобы в муниципальных детских садах работа групп позволяла совмещать карьеру и воспитание. Чтобы предприятия региона все активнее внедряли собственные дополнительные меры поддержки для семей своих работников, когда у них рождаются дети. Такие выплаты – важный показатель социальной ответственности бизнеса. Тем более, что с этого года по поручению Президента приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДФЛ подобные выплаты в размере до 1 миллиона рублей», - напомнил Алексей Текслер.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер поддержал призыв губернатора Алексея Текслера к руководителям предприятий и бизнесу активнее участвовать в решении демографических проблем.

«Алексей Леонидович обратился с очень важным и актуальным посылом к руководителям предприятий и бизнесу. Им пора активнее влиять на демографическую ситуацию в регионе и стране в целом, работать с этой проблемой. Абсолютно поддерживаю», - сказал Олег Гербер.

Глава Южного Урала также отметил, что даже в условиях структурных изменений в экономике в регионе обеспечили стабильность занятости и создали новые возможности для роста доходов граждан, что является основой для семейного благополучия.

Так, за последние 7 лет зарплата увеличилась в регионе более чем в 2 раза в абсолютных значениях. Реальная зарплата, которая учитывает инфляцию, выросла на 50%, реальные среднедушевые доходы – на 45%.

«И здесь мы опережаем по реальному росту зарплат и среднедушевых доходов как Уральский округ, так и страну в целом. Это не просто цифры и показатели. Это реальное изменение возможностей южноуральцев, повышение качества жизни наших земляков», - подчеркнул Алексей Текслер.

Особое внимание уделяется многодетным семьям – их число в Челябинской области продолжает расти. Уже традиционными для региона стали фестивали «Челябинская область – большая семья», и «Друг с Южного Урала», которые объединяют семьи.

«Проведение областного фестиваля «Челябинская область – большая семья» на территории нашего округа имеет особое значение. В Год единства народов России это мероприятие становится площадкой для укрепления взаимопонимания и сплоченности жителей. Фестиваль дает уникальную возможность для прямого диалога: люди могут лично получить консультации специалистов, решить насущные вопросы и узнать о доступных мерах поддержки», – отметила первый заместитель главы Чесменского округа Татьяна Евграфова, в котором фестиваль прошел накануне обращения губернатора.

Говоря о демографии, губернатор подчеркнул, что в регионе уделяется отдельно внимание людям старшего возраста.

«У нас есть программа активного долголетия, которые охватывает несколько направлений работы. Есть хороший опыт у Челябинска. В городе открыты два Центра активного долголетия – это уникальные пространства, где граждане старшего возраста могут освоить новые полезные навыки, например, владение компьютером или смартфоном, а также уделить время занятиям спортом, творчеством и, конечно, обрести новый круг общения. Эту практику необходимо распространить в другие муниципалитеты», - сказал губернатор.

И заявил, что дал поручение правительству региона разработать стандарты организации такой работы, а муниципальным образованиям внедрить их в жизнь.

На данный момент в регионе действует 76 мер поддержки семей, которыми в прошлом году воспользовались почти 300 тысяч семей. В целом в настоящее время 1,2 миллиона южноуральцев получают социальную поддержку – выплаты и социальные услуги за счет областного бюджета.

«Благодаря большой системной работе и демографической политике, реализуемой в регионе, все показатели – а это суммарный коэффициент рождаемости и суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в регионе – выше общероссийского», – отмечает министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Меры поддержки, категории граждан и условия предоставления мер закреплены большим количеством законов и разрозненных нормативных правовых актов области.

«В этой связи поручаю социальному блоку правительства провести анализ и систематизацию законодательства в социальной сфере, закрепив единые подходы, принципы, терминологию в едином региональном законе – Социальном кодексе Челябинской области. Это обеспечит прозрачность, доступность и оперативность предоставления поддержки населению. Правительству региона поручаю подготовить соответствующий законопроект во взаимодействии с Законодательным Собранием региона», - сообщил губернатор.

В ходе обращения Алексей Текслер неоднократно подчеркивал, что возможности, которые создаются в образовании, культуре, спорте и других сферах региона, важно грамотно и комплексно использовать.

«Мы продолжаем эту масштабную трансформацию. Каждое муниципальное образование, каждый город, каждый населенный пункт, прилегающие территории должны развиваться как единое пространство – с общей инфраструктурой, экономикой и социальной средой. Развиваться комплексно, осмысленно и на долгосрочную перспективу в контексте поставленных нашим Президентом задач по пространственному развитию опорных населенных пунктов, а также в рамках мастер-планов, которые нам предстоит разработать», - сказал губернатор.

Он отдельно отметил взаимодействие области с «Росатомом». В этом году совместно с госкорпорацией будет завершена разработка мастер-планов всех закрытых городов – Озерска, Снежинска, Трехгорного. Далее эту работу распространят на другие муниципальные образования.

При этом, как отметил глава Челябинской области, важно использовать преимущества проектов Комплексного развития территорий для создания современной инфраструктуры жизни в муниципалитетах.

«Программа КРТ позволяет нам сопоставить все факторы: обязательства застройщика и ресурсы муниципалитета. Сейчас наша задача – масштабировать опыт. В этом году мы запустим электронную платформу для КРТ, где все исходные данные будут в "цифре". Если мы хотим, чтобы стройка была не ради отчетов, а ради людей – надо подстраиваться под новые вызовы», – поясняла Ольга Никитина, министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области.

С 2019 по 2025 год благоустроено почти 3500 общественных пространств и дворовых территорий, реализуются проекты инициативного бюджетирования. Продолжается развитие городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске, в прошлом году открыта четвертая очередь проекта, уже этой зимой на территории парка заработал один из крупнейших термальных комплексов на Южном Урале. Создана уже полюбившаяся жителям города Миасса набережная, как и набережная на озере «Смолино» в Челябинске. Обновлено пространство вокруг Дворца культуры «Металлург» в Златоусте, реализованы другие важные проекты.

Соответственно, Челябинская область стабильно входит в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Как заявил губернатор, работа по благоустройству будет продолжена, главам муниципалитетов он поручил осуществлять контроль за обслуживанием этих общественных пространств, расходы на эти цели предусматривать в бюджете.

Завершая обращение, Алексей Текслер сказал: «Сегодня как никогда важно сохранять единство, ответственность и понимание общей цели. Именно сплоченность всегда помогала нашей стране проходить через самые трудные, сложные испытания. Именно поэтому «Год единства народов России» для нас – не просто символ. Единство мы ежедневно видим в жизни региона, в наших людях. Безусловно, всех нас объединяет главная цель – достижение Победы, защита нашей страны, достойное будущее России и Челябинской области и, значит, наших жителей. Нам это по силам. Вместе мы Победим!».