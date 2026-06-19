Минфин отвергает идею о налоговой льготе для производителей электроники, медприборов и беспилотников

Министерство финансов России раскритиковало предложение коллег из Минпромторга по предоставлению налоговых льгот российским производителям электронных компонентов и плат, аудио- и видеооборудования, навигационных и медицинских приборов, роботов и беспилотных систем, пишут "Ведомости".

В Минфине назвали такую меру "крайне обременительной" в условиях внешнего санкционного давления. Внебюджетные фонды могут потерять 13-14 млрд руб. в год, считает министерство. Источника для восполнения этих расходов нет.

Участники рынка отмечают, что налоговая льгота высвободила бы у производителей электронной техники средства для инвестиций в производство и новые разработки, развитие.