19 Июня 2026
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Оперштаб Кубани опроверг информацию о росте уровня химического загрязнения в Черном море

Информация о росте уровня химического загрязнения в Черном море у берегов Краснодарского края и повышенном уровне загрязнения паразитами в реках региона не соответствует действительности, сообщает оперативный штаб региона.

Фейковая информация распространяется в социальных сетях. Отчет, на который ссылаются авторы сообщения в качестве источника, действительно опубликован на сайте Роспотребнадзора, однако данные в нем - за прошедший год, они не являются актуальными на сегодняшний день, пояснили в оперштабе.

Там напомнили, что в 2025 году исследование морской воды проводили как раз после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе.

"Данных о том, что пробы воды брали в реках Краснодарского края, в этом отчете вообще нет. То есть Роспотребнадзор не проводил подобных исследований", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы признаны достаточно очищенными для отдыха россиян. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это касается пляжей, получивших заключение санврачей. По ее данным, на 151 объекте в Анапе были проведены сложные и объемные работы по очистке.

11 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что все пляжи Краснодарского края в 2026 г. будут открыты. Глава региона отметил, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме.

Теги: химическое загрязнение, черное море, краснодарский край


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