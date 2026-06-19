Мошенники обещают выпускникам исправить баллы ЕГЭ за деньги

Специалисты "МТС Защитника" предупреждают о новой схеме обмана: мошенники звонят выпускникам и их родителям, представляясь членами экзаменационных комиссий. Пользуясь стрессом в период поступления, они предлагают за плату "улучшить" результаты ЕГЭ. Преступники давят на жертв и требуют срочного перевода, после чего исчезают, а баллы в базе остаются прежними. Эксперты напоминают, что официальные структуры никогда не звонят с такими предложениями, а изменить оценку можно только через легальную апелляцию, пишут "Известия".

Одновременно с этим злоумышленники атакуют тех, кто ищет готовые ответы в интернете. Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что под видом файлов с решениями ОГЭ и ЕГЭ хакеры распространяют вирусы для взлома банковских приложений. Важно помнить, что настоящих ответов в открытом доступе не существует, а любые предложения об их покупке - это обман или попытка украсть ваши персональные данные.

Ранее МВД России предупреждало о появлении фальшивого сайта RKN24.RU, который полностью копирует дизайн официального ресурса Роскомнадзора. Мошенники создали на нем страницу с вымышленными сотрудниками, добавив их фотографии, биографии и рабочие номера, чтобы подтверждать свою личность во время звонков жертвам.