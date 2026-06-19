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Фото: Накануне.RU

Politico: Контакты Евросовета с Россией взбесили прибалтов

Недавние контакты офиса главы Евросовета Антониу Кошты с Кремлем буквально взбесили некоторых евролидеров. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.
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Как сообщалось, Европейский совет в последнее время поддерживает контакты с Кремлем, хотя лишь поверхностные. Серьезны темы не обсуждаются. А сам Кошта ранее сказал, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет момент.

Но и это привело в ярость ряд политиков в некоторых странах ЕС. Прежде всего это страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония. Там чуть не лопнули от злости. Они возмущены тем, что узнали об этом только из СМИ. Команда Кошты поставила в известность о своих контактах с Кремлем только Германию, Францию и Британию, а также Еврокомиссию. Прибалтам же ничего не сообщили.

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Европа должна вести переговоры с Россией, но в них обязательно участие Латвии, без этого Рига добро на них не даст. А президент Эстонии Алар Карис ранее сказал, что европейские страны фактически сами вывели себя из переговорного процесса, хотя обязательно должны быть его участниками.

В ЕС разрываются между необходимостью переговоров с Россией и их невозможностью, заключает издание. Поэтому положение Европы достаточно смешное.

Теги: ЕС, Европа, Россия, переговоры


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