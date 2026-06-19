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Фото: Накануне.RU

Вычислить подозреваемого в нападении на девочку в лифте в Тюмени смогли по камерам

Вычислить нефтеюганца, напавшего на девочку в лифте удалось с помощью камер видеонаблюдения, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик с нападением ранее был распространен в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина заходит за девочкой в лифт, а затем слышны ее крики. Убежать школьнице удалось на восьмом этаже. Изначально сообщалось, что дом расположен по улице Монтажников, однако в СКР сообщили, что инцидент произошел в доме по ул. 30 лет Победы.

По версии следствия, преступление было совершено 16 июня 2026 года около 20:20 в лифте многоквартирного дома на улице 30 лет Победы в Тюмени. Мужчина, стремясь удовлетворить свою половую потребность, совершил противоправные действия в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста, после чего скрылся.

Благодаря слаженной работе следователей СК и полиции личность подозреваемого была установлена. Им оказался 33-летний житель Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, с ним работают следователи. Проводятся следственные мероприятия по сбору доказательств. Подозреваемого также проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ.

Теги: девочка, лифт, нападение


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