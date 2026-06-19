Два человека пострадали при взрыве газа в доме в Новосибирске

Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в доме в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ГУМЧС по региону уточнили, что сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Народной поступило в 08:54 (мест). Огонь распространился на крышу здания. Пожарные работали по повышенному рангу. На данный момент возгорание уже ликвидировано. С помощью лестницы сотрудники МЧС спасли четверых человек.