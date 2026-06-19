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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Экономический совет ЛДПР назвал последствия снижения доли госпрограмм в ипотечном кредитовании

Доля госпрограмм в ипотеке должна опуститься до целевого уровня 25–30%, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. В пресс-службе Минфина добавили, что до такого уровня показатель может опуститься к 2030 году. По словам Чебескова, доля госпрограмм в выдачах ипотеки на первичном рынке в начале года находилась на уровне около 90%.

Cитуацию с ипотекой и перспективы рынка жилья в России оценил член Экономического совета ЛДПР, публицист и эксперт Андрей Паршев. Он отмечает, что количество ипотек на рыночных началах на порядок меньше, чем льготных. Без бюджетной поддержки гражданам просто не хватает покупательной способности – и это такой фактор, который не искоренить просто благими пожеланиями.

Основная проблема семейной ипотеки и других видов ипотек с государственной поддержкой в том, что они создают незапланированную чрезмерную нагрузку на бюджет, поскольку условия этих ипотек меняются в зависимости от базового параметра – ставки рефинансирования. С ее ростом растут и процентные ставки по кредитам, и разницу между оговоренным процентом и рыночным покрывает государство.

Как напомнил эксперт, ситуация осложняется ещё и таким фактором, как пассивность состоятельных инвесторов – доходность аренды в большинстве локаций России составляет несколько процентов, в то время как доходность депозитов – более 10%. Поэтому даже некоторое снижение ставки рефинансирования не привело к перетоку средств инвесторов на ипотечный рынок. Доходность инвестиционных "однушек" в Москве давно уже не покрывает ипотечные платежи.

"Сейчас предложение на рынке недвижимости явно превышает спрос – это и новое, и вторичное, и такая категория, как "отказные" квартиры, возвращённые заемщиками вследствие невозможности оплачивать ипотеку (попадание под сокращение, рост платежей). Тем не менее, классического "ипотечного кризиса" с резким падением цен на жильё вряд ли стоит ожидать, скорее возникает ситуация с заморозкой и цен, и выдачи кредитов. Неизбежное снижение государственной поддержки, конечно, снизит доходы и банковского сектора, и строительного комплекса, а компенсировать его, несмотря на остающуюся потребность в жилье, можно будет лишь частично и постепенно, соответственно росту доходов населения", – подчеркнул Андрей Паршев, слова которого приводит канал Экономического совета ЛДПР в MAX.

Теги: Экономический совет ЛДПР, ипотека


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