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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Шашлыки возвращаются! В Свердловской области отменили особый противопожарный режим

Правительство Свердловской области на очередном заседании приняло решение об отмене особого противопожарного режима. Соответствующее постановление утвердил губернатор Денис Паслер.

С 19 июня в регионе снят запрет на разведение костров и использование открытого огня, в том числе для приготовления пищи в мангалах и иных металлических емкостях, сжигание мусора, соломы и сухой травы на дачных участках, а также организацию туристических стоянок и ночлега вне специально оборудованных мест.

При этом, как пояснили в департаменте информационной политики, в Свердловской области продолжают действовать ограничения, предусмотренные условиями пожароопасного сезона. Владельцы садовых и приусадебных участков должны соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня: мангалы и жаровни обязаны находиться минимум в 5 м. от зданий и построек, минимум в 10 м. от сухой травы и других горючих материалов.

Открытый же огонь недопустим менее чем в 50 м. от ближайшей постройки и 100 м. от кромки леса.

Яма для сжигания мусора должна быть не более метра в диаметре, не менее 0,3 метра глубиной. Чтобы вовремя остановить огонь, под рукой всегда должен быть огнетушитель или ведро с водой. Запрещены травяные палы в полях, не допускаются разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков из заготовленной древесины.

Теги: Паслер, противопожарный режим, отмена


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