Вице-президент США Вэнс отменил поездку в Швейцарию на переговоры с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в последний момент отменил свою поездку в Швейцарию, где должны были пройти подготовительные переговоры между Америкой и Ираном.

"Планы предстоящих технических переговоров еще не окончательно согласованы, и делегация США готова отправиться в путь при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой", - заявил представитель Вэнса.

Ранее Вэнс говорил, что переговоры, направленные на окончательное подписание соглашения между США и Ираном, начнутся в предстоящие выходные.