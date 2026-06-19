Карлсон: Меморандум с Ираном положил конец американской империи

Меморандум между США и Ираном фактически положил конец американской империи. Об этом заявил известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон. Он сравнил эту войну с Суэцким кризисом 1956 года для Британской империи.

Карлсон отмечает, что США официально признали, что Иран является определяющим игроком. Об этом же писала The American Conservative - что президент США Дональд Трамп добился утверждения Ирана как нового легитимного мирового игрока и законного участника всех мировых событий. Ни один предыдущий американский президент на это не пошел бы, но это произошло, и этот факт факт меняет все.

Это произошло, несмотря на триллионный бюджет Пентагона и крупнейшую армию в мире. Но у США не оказалось главного - воли. И всего лишь 34-я по величине экономике мира нанесла такой удар по США, заключил журналист.

Ранее Карслон резко критиковал нападение на Иран, считая это большой ошибкой. А также сравнивал США с поздней Римской империей, в которой стали доминировать неграждане, как сейчас в США десятки миллионов мигрантов.

Интересно, что незадолго до нападения на Иран Карлсон заявил, что США стали военной империей, готовящейся к войне, прежде всего к мировой войне и силовому переделу мира.