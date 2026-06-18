В Финляндии назвали "безмозглой" Каллас, призвавшей давить на Россию санкциями

Член партии "Альянс свободы", финский политик Армандо Мема назвал главу ЕС Каю Каллас "безмозглой" за ее "радикальный сдвиг в риторике". Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Безмозглая глава европейской дипломатии открыто призывает к враждебным действиям против России. Это представляет собой радикальный сдвиг в риторике", — отметил политик, назвав ее призывы к санкционному давлению на Москву и поддержку украинских сил, атакующих территории России, немыслимыми.

Напомним, что ранее Каллас призвала Европу усилить давление на Россию, заявив, что страна якобы находится в невыгодном военном, экономическом и политическом положении.

Ранее мы писали, что в странах ЕС, включая Францию и Германию, обсуждают радикальную реорганизацию дипломатического ведомства ЕС под руководством Каи Каллас. Возможно, ее полномочия частично передадут Еврокомиссии и странам ЕС. Причинами являются неэффективность и структурные проблемы дисплужбы ЕС. Помимо этого, Каллас часто высказывает свое личное мнение по важным вопросам в то время, когда лучше молчать. В результате это вносит напряженность в отношениях с другими странами.