В "Уральскую ночь музыки" в Екатеринбурге продлят работу метро на два часа

Во время проведения Ural Music Night екатеринбургское метро будет работать до 02.00. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена.

Напомним, что в этот же день остановки в метро Екатеринбурга будет озвучивать лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, а станцию "Площадь 1905 года" переименуют в "19.06" - дату проведения Уральской ночи музыки.

Самой масштабный музыкальный фестиваль России пройдет в Екатеринбурге 19 июня. Свыше 2 тыс. исполнителей будут выступать по всему городу более чем на 100 организованных площадках. Среди них группа МАNДРАГОРА - проект, созданный актрисой театра и кино Юлией Пересильд, Юлия Савичева, группы "Сова", "Ягода", "СмешBand", Pizza, NLO, "Запрещенные барабанщики", "ТОП", а закроет фестиваль традиционной песней "Луч солнца золотого" группа "Чайф".