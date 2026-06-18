18 Июня 2026
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Фото: Россети Урал

Компания "Россети Урал" выполнила технологическое присоединение объектов на общую мощность более 400 МВт 

Специалисты компании "Россети Урал" подвели итоги работы с начала текущего года по технологическому присоединению объектов на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Всего в 2026 году в компанию поступило более 23 тысяч заявок от потребителей различных категорий. Количество выполненных договоров по технологическому присоединению составило порядка 11,5 тысячи на общую мощность 404 МВт, сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики подключили около 4,2 тысячи новых потребителей в Свердловской области, порядка 4,7 тысячи – в Пермском крае и более 2,5 тысячи в Челябинской области.

В большинстве случаев это частные жилые и новые многоквартирные дома, школы, объекты бизнеса, промышленной инфраструктуры и социально значимые объекты. Всего энергетики обеспечили технологическое присоединение в регионах своего присутствия 19 жилых комплексов (ЖК). Крупнейшие из них – "Квартал Эволюция", "Утро" и "Арсенал" в Пермском крае и "Центральный" в городе Сысерти Свердловской области. Также энергетики подключили к сетям восемь медицинских учреждений районного уровня и семь образовательных учреждений.

В рамках реконструкции крупных питающих центров обеспечено увеличение мощности на 2,7 МВт подстанции 110 кВ "Керамик" для повышения надежности электроснабжения юго-восточной части Екатеринбурга.

Стоит отметить, что с начала 2026 года компания "Россети Урал" выполнила обязательства по 166 договорам на технологическое присоединение субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), включая новые объекты агропромышленного комплекса. В их числе питомники и фермерские хозяйства Челябинской и Свердловской областей, а также другие объекты различных отраслей промышленности Урала и Прикамья. Также в этом году энергетики подключили к сетям три зарядные станции для электротранспорта в Пермском крае и одну в Екатеринбурге.

Таким образом, объектам МСП в Пермском крае выдана необходимая мощность 4,4 МВт , в Челябинской области - 2,5 МВт и 4,7 МВт объектам в Свердловской области, включая Екатеринбург.

Кроме того, компания в полном объеме выполнила свои обязательства по технологическому присоединению и перед крупнейшими промышленными холдингами Урала. Суммарно присоединенная мощность промышленных объектов составила почти 32 МВт. Так, энергетики присоединили к сетям мусоросортировочный комплекс в Челябинской области и многотопливную автозаправочную станцию в Перми.

Теги: Россети Урал, технологическое присоединение


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