Среди уральцев распространяют фейк о создании подразделений для охраны предприятий от БПЛА

В сети распространяется недостоверная информация о создании в Свердловской области вооружённых подразделений из числа сотрудников предприятий для круглосуточной охраны от БПЛА. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал".

Злоумышленники рассылают по электронной почте сгенерированное при помощи искусственного интеллекта "распоряжение", якобы подписанное губернатором Денисом Паслером. В нем говорится, что руководству стратегических предприятий необходимо направить списки персонала, а также за свой счет приобрести и ввести в эксплуатацию средства ПВО.

"Таким образом противник формирует базу сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности", - пояснили в пресс-службе ФСБ.



Свердловчан настоятельно просят не предоставлять никакие данные злоумышленникам. Напомним, что все нормативно-правовые акты официально публикуются на портале правовой информации Свердловской области.