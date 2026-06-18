Сценарист "Счастливы вместе" получил срок за убийство участника "Дома-2"

Измайловский районный суд Москвы вынес приговор сценаристу сериала "Счастливы вместе" Станиславу Берестовому. Судья признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде шести лет и семи месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Трагедия произошла в апреле 2025 года. К Берестовому в гости пришел его друг Дмитрий Лукин, который раньше участвовал в телепроекте "Дом-2". Мужчины пили алкоголь, и в какой-то момент Лукин попросил у хозяина квартиры 50 тысяч рублей в долг. Берестовый отказал приятелю, из-за чего собутыльники начали ссориться и драться. В ходе потасовки оба мужчины схватились за ножи. Сценарист нанес Лукину не менее 50 ударов, после чего сам позвонил в полицию и вызвал скорую помощь.

Прокурор просил для обвиняемого девять лет лишения свободы. Станислав Берестовый полностью признал свою вину в суде. Его адвокаты пытались доказать, что у подсудимого не было умысла убивать друга. Защита настаивала на том, что сценарист просто защищал свою жизнь во время драки. Тем не менее, суд счел собранные доказательства достаточными для обвинительного приговора по статье об убийстве.

Ранее в Перми суд отправил в колонию на 3,5 года мужчину, который из мести поджег чужой "Мерседес", перепутав владельца машины со своим знакомым. Инцидент произошел в ноябре 2025 года в микрорайоне Парковый: огонь быстро уничтожил не только цель поджигателя, но и соседние автомобили, нанеся ущерб более чем на 13 млн рублей.