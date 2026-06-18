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Здравоохранение За рубежом
Фото: Накануне.RU

Midjourney создаст суперсканер: нейросети уходят в медицину

Американский стартап Midjourney, который прославился своими нейросетями для создания картинок, решил покорить рынок медицинской техники. Руководство компании анонсировало разработку передового устройства, способного переосмыслить основы здравоохранения и наше отношение к здоровью. Речь идет о высокотехнологичном ультразвуковом томографе. Инженеры обещают, что этот аппарат сможет проводить полное сканирование человеческого тела за очень короткое время, пишет "Ъ".

В ноябре 2025 года Midjourney заключила договор о партнерстве с фирмой Butterfly Network, которая уже много лет выпускает портативные аппараты УЗИ. Компании договорились совместно развивать технологии и делиться лицензиями на разработки. За право использовать чужие идеи Midjourney сразу заплатила партнерам 15 миллионов долларов. Кроме того, в ближайшие пять лет стартап будет ежегодно перечислять Butterfly Network еще по 10 млн долларов.

Жители Сан-Франциско смогут увидеть новое устройство в действии уже в конце 2027 года. Планы на будущее у Midjourney еще масштабнее: к 2031 году компания хочет выпустить 50 тысяч таких томографов. По расчетам разработчиков, эта сеть аппаратов позволит проводить около одного миллиарда обследований каждый месяц. Таким образом, стартап планирует сделать глубокую диагностику организма доступной и массовой процедурой.

Ранее ученые из НовГУ с помощью компьютерных моделей выяснили, что нанопластик разрушает клетки человека, вытесняя из их стенок холестерин. Этот элемент отвечает за прочность клеточных мембран, и когда пластик его заменяет, клетки теряют защиту, гибнут или превращаются в раковые опухоли. 

Теги: Midjourney, нейросети, медицина


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