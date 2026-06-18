Дума Астраханской области на очередном заседании рассмотрела более 20 вопросов

Сегодня в региональном парламенте состоялось пленарное заседание под председательством спикера Игоря Мартынова. Депутаты Думы Астраханской области рассмотрели более 20 вопросов.

Так, был рассмотрен проект закона об исполнении бюджета Астраханской области за 2025 год. Социальная направленность остаётся основой бюджетной политики региона.

Всего доходы составили 74 635,3 млн рублей, или 93,8 % к годовым назначениям. Расходы — 79 652,4 млн рублей, или 93,4 % к годовым назначениям. Дефицит бюджета Астраханской области — 5 017,1 млн рублей.

В 2025 году объем налоговых и неналоговых доходов составил 58 527,5 млн рублей, или 92,6 % к годовым назначениям, безвозмездные поступления — 16 107,7 млн рублей, или 98,4 % к годовым назначениям.

В 2025 году бюджет региона исполнялся на основе 25 государственных программ Астраханской области, содержащих долгосрочные цели и приоритеты государственной политики во всех отраслях экономики региона. Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию госпрограмм Астраханской области за 2025 год, составил 80 606,1 млн рублей, исполнение сложилось в сумме 76 160,4 млн рублей.

Региональные парламентарии приняли в двух чтениях проект закона Астраханской области № 09/1342-7 «Об исполнении бюджета Астраханской области за 2025 год», внесенный Правительством региона.

Также был рассмотрен отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области за 2025 год.

Бюджет территориального фонда ОМС за 2025 год исполнен по следующим параметрам: доходы — 19 800,1 млн рублей, или 100,1 % от утверждённого бюджета; расходы — 19 478,6 млн рублей, или 96,9 % к годовым назначениям.

Бюджет территориального фонда ОМС за 2025 год исполнен с профицитом в объеме 321,5 млн рублей. Исполнение нормированного страхового запаса по итогам 2025 года составило 1 708,6 млн рублей, или 92,4 % от утвержденных годовых бюджетных назначений.