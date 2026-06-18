Повестка очередного заседания городской Думы Астрахани определена

Председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов подписал повестку очередного заседания, которое пройдет 22 июня.

В повестке несколько вопросов.

- О назначении дополнительных выборов депутата Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.

Докладчик: Седов И.Ю. – председатель Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Содокладчик: Сиротин А.П. – председатель комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции.

- О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 22.12.2025 № 43 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Докладчики:

– Стариченкова Е.А. – заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» – начальник финансово-казначейского управления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»;

– Рычагов И.С. – председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Содокладчик: Тихонов А.И. – председатель комитета по бюджету, финансам и налогам.

О награждении Почетной грамотой Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Докладчик: Седов И.Ю.

О награждении Благодарственным письмом Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Докладчик: Седов И.Ю.